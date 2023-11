Avvertenza. Il linguaggio di questa rubrica è diretto ed esplicito.

Ho conosciuto un uomo che ha una moglie molto malata. Non facevano più sesso, il suo ruolo era quello del badante e cercava uno sfogo. Ci siamo innamorati e lui ha promesso di sposarmi alla morte della moglie. Questo succedeva cinque anni fa. So che lui non sta mentendo sulla malattia della moglie, ma non voglio più aspettare. L’unica arma che ho è dire tutto alla moglie e ai figli, cosa che non farei mai. Distruggerebbe sia lui sia noi. Però ora sono sbronza e ho bisogno che tu mi dica che non devo farlo.

Non devi assolutamente farlo, se non vuoi che un pubblico di fattoni tifi contro il detective che indaga sul tuo omicidio in una puntata di Forensic files sulla Cnn.

***

Sono un ragazzo etero, vivo in una grande città e a volte faccio da toro per le coppie a cui piace il cuckolding. Mi sono presentato a un secondo colloquio di lavoro e il capo era un uomo a cui l’anno scorso ho scopato la moglie mentre lui guardava. Ricordo che lei lo umiliava molto a parole (io mi sono prestato alla cosa), ma era troppo pesante e avevo educatamente declinato altri incontri. Non ho ottenuto il lavoro e sono abbastanza sicuro del perché. Ho ancora il numero della moglie. Posso fargli causa?

Non ti conviene, se non vuoi che un pubblico di fattoni tifi contro il detective che indaga sul tuo omicidio in una puntata di Forensic files sulla Cnn.

***

Ho qualche domanda sui pronomi. Capisco “lui”, “lei” e “loro”, ma non “lei/loro” o “lui/loro”. Ne abbiamo discusso tra amici e in famiglia. Personalmente, voglio che la gente s’identifichi con ciò che sente di essere. Però continuo a non capire l’uso di “loro”. Mi aiuti a dargli un senso?

Non sta a noi farlo, ma solo sforzarci di ricordare le specifiche e a volte imprevedibili preferenze sui pronomi di tutti quelli che incontriamo. L’alternativa è allenarci a non usare più alcun pronome, per nessuno, in nessuna occasione. Lei/loro, lui/loro: “Potrò anche identificarmi e presentarmi con il sesso di nascita/biologico/assegnato, ma contengo moltitudini, capito?”.

***

Il sesso con mio marito mi annoia, ma sono a corto di fantasie. Come torno a farmelo piacere?

Se siete una coppia aperta, scopate con altre persone, da soli e insieme. Se siete una coppia chiusa, scopate tra voi in un posto in cui non l’avete mai fatto: in ufficio, in un sex club e via dicendo.