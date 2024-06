Il pegging riguarda solo i culi o si può usare anche per le vagine?

Non sono un purista del pegging. Quando è nata questa questa rubrica – quando i miei lettori hanno scelto di chiamare così l’inculata di un uomo da parte di una donna con un dildo indossabile – il termine aveva una connotazione di genere: pegging era qualcosa che una donna faceva a un uomo. Oggi però la gente usa questa parola riferendosi a persone di qualsiasi genere che ne inculano altre di qualsiasi genere con un dildo indossabile: un’evoluzione di uso e significato che io appoggio in pieno.

Ma trovo bello sapere di avere un termine che si riferisce a un tipo d’inculata specifico e molto diffuso. Però è il significato a seguire l’uso, ovviamente, e io non sono il capo della lingua inglese, e se la gente comincia a usare pegging per riferirsi a qualunque tipo di sesso penetrativo che prevede l’uso di un dildo indossabile, non sarò io a prendere le vie legali.

Miglior posizione per festeggiare la sentenza del tribunale di New York su Trump?

Non saprei, però dovrebbe essere qualcosa che puoi compiere impunemente 34 volte.

Sono l’unicorno di una coppia sposata che vive a poche ore da qui. Sono andato a trovarli per il compleanno di lei e per una festa divertente. Per la prima volta il sesso è stato così così. Io e lei ce le siamo spassata come al solito, mentre il marito sembrava che mi ignorasse e si concentrasse solo sulla moglie. Andandomene mi sono sentito rifiutato. Li ho chiamati e gli ho detto che va bene se vuole scoparsi la moglie, ma allora io che ero venuto a fare? Lui si è scusato e mi ha assicurato di essere ancora attratto da me, vuole che torni. Dovrei farlo?

Magari il marito ha pensato che la moglie dovesse essere al centro dell’attenzione, trattandosi del suo compleanno… o magari sei stato tu al centro dell’attenzione le ultime dieci volte e la moglie ha chiesto di esserlo per il suo compleanno. Comunque stiano le cose, se il marito aveva già in mente di concentrarsi una volta tanto sulla moglie, avrebbe dovuto informarti in anticipo. Se però tutte le altre volte il sesso è stato bello, credo tu debba dargli un’altra occasione. Se ti aspetti di essere al centro dell’attenzione in ogni cosa a tre, devi farlo presente anche a loro. Io però non credo sia una pretesa realistica. Se per la coppia il sesso a tre è un episodio isolato, allora tu sei l’ospite speciale ed è giusto metterti al centro dell’attenzione. Se però con quella coppia hai un rapporto e fate sesso a tre regolarmente, allora ogni tanto è giusto che il centro dell’attenzione cambi.

Dopo quattro anni che stiamo insieme ho scoperto che il mio ragazzo mi tradiva. Mi è venuto il sospetto perché non voleva più fare sesso e passava quasi tutto il tempo al telefono. Prima sono venuta a sapere che aveva baciato una collega, trovandogli un succhiotto sbiadito sul collo. per tornare a casa usa un servizio di car sharing, gli ho chiesto dove avesse preso l’auto, ed era la via in cui abita quella donna. Si ostina a ripetere che è successo solo due volte. Ora so che è successo quindici volte in nove mesi. Lo amo tantissimo e senza di lui non posso vivere. Che devo fare? Come faccio a credere che siano stati solo due baci? Mi posso più fidare di lui?

Se non puoi vivere senza di lui, allora questa roba la devi mandare giù. Se non riesci a mandarla giù, dovrai imparare a vivere senza di lui.

Sposato da ventiquattro anni, di cui quindici senza un pompino.

In bocca al lupo.

P.s. Avendo io una rubrica di consigli ed essendo tu un uomo sposato etero – 24 anni fa tra uomini non ci si poteva sposare – sono tenuto a chiederti se sbrighi la tua parte di faccende domestiche, se pratichi una buona igiene personale e se quando fai sesso con tua moglie ti assicuri che venga anche lei. Il sottinteso è che non fai una di queste cose – oppure non gliela lecchi – perché altrimenti riceveresti pompini con regolarità. Però al mondo ci sono anche uomini che fanno tutto come si deve – aiutano in casa, fanno la doccia, si lavano i denti e fanno godere le mogli – e non ricevono pompini lo stesso. Forse hanno sposato donne a cui non è mai piaciuto succhiare cazzi, oppure gli piaceva all’inizio ma poi, nel contesto di un rapporto duraturo, gli è passata la voglia.

P.p.s. Se vuoi un pompino, chiedilo a tua moglie. Se tua moglie non vuole fartene, chiedile il permesso di fartelo fare da un’altra. Se non vuole fartene e non vuole darti il permesso, fai quello che ti serve per restare sposato e sano di mente.

Miglior sapone per quando ti puzza il pisello?

Va bene qualsiasi sapone; dico sul serio, il pisello non puzza perché uno ha usato il sapone sbagliato.

Il mio ragazzo dice di voler chiedere l’approvazione del suo analista prima di fare una cosa a tre. Lasciamo perdere?

Il tuo ragazzo ha precedenti di comportamenti sessuali compulsivi? Gli ci sono voluti anni di analisi per poter fare sesso a due con una persona a cui tiene? L’ex marito del tuo ragazzo lo ha lasciato per uno con cui avevano fatto sesso a tre? E ci sono voluti anni di analisi per sgomberare le macerie di quella separazione? Il tuo ragazzo ha sorpreso la madre a farsi penetrare dal padre insieme al suo miglior amico quando aveva dieci anni? Il tuo ragazzo è riuscito solo da poco – con l’aiuto dell’analista – a rimuovere le immagini mentali che gli rovinavano il sesso e glielo rendevano impossibile?

Se una qualsiasi di queste cose è vera, o ci si avvicina, forse il tuo ragazzo ha buoni motivi per consultare l’analista prima di una cosa a tre con il suo nuovo fidanzato. Però avrebbe potuto e dovuto consultarlo senza dirlo anche a te.

Il sesso è diventato una routine noiosa. Consigli per renderlo più piccante?

Variare i luoghi. Cioè, se stai ripetutamente facendo sesso con la stessa persona nello stesso posto, magari ti conviene scopare con quella persona in un posto dove non l’avete mai fatto, per esempio in ufficio, sul tetto, nella dark room di un locale insieme ad altre coppie che fanno sesso intorno voi. Se stai facendo sesso con tante persone diverse in tanti posti diversi e ti annoi lo stesso, forse è il caso di prendersi una pausa.

Riesco a infilarmi sex toys anche belli grossi, mentre i cazzi mi fanno male. Come mai?

In genere attaccati ai cazzi ci sono gli uomini, cosa che li rende alquanto imprevedibili. I sex toys, al contrario, sono molto prevedibili: dove li metti restano, non fanno movimenti bruschi, non hanno idee tutte loro su profondità, angolo e ritmo di penetrazione.

Se sei una persona che vive la penetrazione anche con un minimo di ansia, giocare con un cazzo – quello che in genere è attaccato a un uomo – potrebbe causarti tensione, che è la peggior nemica della penetrazione indolore.