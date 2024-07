Ho una domanda sul genere e sulle app d’incontri che cercherò di mantenere breve. Sono un uomo cisessuale di 45 anni. Io e mia moglie, dopo aver sperimentato saltuariamente lo scambismo per una decina d’anni, abbiamo deciso di aprire la relazione ad altre persone. Per questo motivo sto cercando di raccapezzarmi con il linguaggio delle app d’incontri. Vorrei far capire che sono aperto all’idea di conoscere persone di vari generi e orientamenti, purché non abbiano un pene. Sono attratto da diversi tipi di persone, ma per esperienza personale so di non essere interessato al C. Un amico mi ha suggerito di scrivere “cerco persone Afab” (Assigned female at birth, cioè a cui è stato assegnato il genere femminile alla nascita), ma non mi sembra molto gentile. Hai qualche suggerimento su come spiegarmi senza sembrare offensivo? Altra domanda: se un uomo “etero” ha un rapporto sessuale o sentimentale con una persona Afab che non si identifica nel genere femminile, può essere considerato bisessuale? Non c’è bisogno che tu mi dica quanto sia irrilevante la questione. So bene che gli uomini cis di mezza età non ottengono molti “like” dalle persone attraenti e non binarie.

– Concerning Intimate Semantical Meanings And Nuances

Non so come dirtelo, mio caro Cisman, ma non c’è nulla di bisessuale in una persona indicata come maschio alla nascita, che si identifica con il sesso che gli è stato assegnato ed è attratta esclusivamente da persone Afab, nemmeno quando scopa la vagina di una persona con i capelli rasati e usa il pronome they. Se qualcuno mi puntasse una pistola alla tempia e mi costringesse a dare un’etichetta al tipo di sesso che ti piacerebbe fare con le persone Afab, sull’etichetta ci sarebbe sicuramente scritto “sesso etero”. E va bene così, mio caro Cisman. Il sesso etero consensuale non è motivo di vergogna e può essere molto piacevole. Tra l’altro è così che dio produce altre persone queer, quindi dacci dentro!

Una persona Afab che si identifica come non binaria è queer per definizione, ma fare sesso con una persona queer non ti rende automaticamente queer. Come per un uomo etero che ha una fidanzata bisessuale, scopare o uscire con una persona Afab non binaria non ti rende diverso da quello che sei, cioè un maschio etero. Ma dato che una persona Afab non binaria è anche queer, il rapporto sentimentale tra un uomo etero e una persona Afab non binaria è un rapporto queer, così come lo è il rapporto tra un etero e una bisessuale. Su questo non vacillo e il mio culo gay è pronto a morire per questa battaglia: i maschi etero interessati solo alle persone Afab a prescindere da come si identificano o si presentano (basta che abbiano una vagina e vogliano un cazzo) sono e resteranno sempre maschi etero.

Andiamo avanti.

“Sono esclusivamente attratto da persone Afab, in qualsiasi modo si identifichino” non è solo un modo molto rispettoso di chiedere a internet di darti quello che cerchi, caro Cisman, ma è anche utile per evitare di far perdere tempo a chi non ha da offrire ciò che desideri.

Nonostante quello che potresti aver sentito starnazzare da qualcuno online, le “preferenze genitali” non sono un’espressione di intolleranza. Gli orientamenti sessuali esistono e le caratteristiche sessuali primarie guidano il desiderio. Alcune persone sono attratte da specifiche espressioni di genere e per loro i genitali sono irrilevanti o intercambiabili (molte persone a cui “va bene tutto” hanno maturato questa posizione dopo lunghe riflessioni, dunque consiglio a tutti di pensarci su), ma spesso è la combinazione tra espressione di genere e caratteristiche sessuali a orientare il desiderio. Chi sostiene che gli organi sessuali sono importanti per la propria identità di genere e che il conflitto tra le due cose deve essere (giustamente) risolto a favore del genere, non può rigirare la frittata e sostenere che le caratteristiche sessuali non siano importanti quando si parla dell’orientamento sessuale altrui. Non funziona così, belli!

E infine, mio caro Cisman, non sottovalutarti! Magari non sarai travolto dagli apprezzamenti online (capita a quasi tutti gli uomini), ma per qualcuno sarai perfetto. Per ottimizzare le tue probabilità di successo, però, ti consiglio di non affidarti solo alle app d’incontri. La crescente “merdificazione” delle app d’incontri, perfettamente descritta dal brillante scrittore Cory Doctorow, sta ispirando le persone a visitare posti reali e fare cose reali nella speranza di incontrare persone reali che vogliono davvero scopare con loro. Quindi, oltre a pubblicare il tuo profilo sulle app d’incontri, comincia a frequentare i bar e i locali in cui ti senti a tuo agio, organizza feste, chiedi ai tuoi amici di farti conoscere nuove persone, iscriviti a qualche associazione e fai volontariato. Non si sa mai, magari un’attraente persona Afab, binaria o non binaria, che avrebbe scartato immediatamente la tua foto online, potrebbe avere voglia di scopare con te dopo aver visto di persona il tuo culo etero, cis e sposato.