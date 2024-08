Sono un ragazzo sieronegativo che ama farsi scopare a pelle da uomini maturi sieropositivi. Voglio la loro roba dentro, senza sapere nulla. Non faccio la prep. Troppo deviato?

Troppo stupido, troppo incosciente e ormai anche noioso e datato. Un paio di decenni fa il mondo gay era sconvolto da “cacciatori” (maschi gay sieronegativi che cercavano di farsi infettare dall’hiv) e “donatori” (uomini sieropositivi e sociopatici disposti a infettare altra gente) di virus. All’epoca la posta in gioco era più alta – era letteralmente questione di vita o di morte – mentre tu voli con una rete di sicurezza: te la cavi in ogni caso, dato che hai accesso ai farmaci per l’hiv. Io, però quella rete non la darei per scontata. I conservatori ultrareligiosi non vogliono solo rendere illegale l’aborto e vietare i contraccettivi: vogliono anche mettere fuori legge i farmaci salvavita a cui oggi si affidano i maschi gay, tra cui per esempio la prep (che protegge dall’infezione chi è negativo) e le cure antiretrovirali (che tengono in vita chi è sieropositivo). Farti venire dentro da uomini sieropositivi – uomini immaturi, indipendentemente dall’età – potrebbe avere conseguenze che non hai previsto.

***

Quali sono le risorse migliori per chi come me si è da poco scoperto asessuale? Io sono sessualmente neutro.

A naso direi che qualche risorsa online l’hai già scovata, dato che usi espressioni del gergo asessuale come “sessualmente neutro”. In ogni caso, l’Asexual visbility and education network è a tutt’oggi una risorsa preziosissima; se invece preferisci qualcosa di più informale, Cody Daigle-Orians, noto anche come Ace Dad Advice, ha creato una comunità di sostegno su Instagram e Substack.

***

Come si fa a capire se ci si masturba troppo?

Se ti stai bucando l’uccello a forza di seghe, o se stai sovraccaricando la rete elettrica con i vibratori, magari è il caso di ridurre un filino.

***

Posso definirmi gay se non mi piacciono il sesso orale né quello anale, ma degli uomini mi fa impazzire tutto il resto?

Se sei un uomo, sì. Altrimenti no.

***

Cosa ne pensi del fatto che da Wicked hanno tratto due film?

Io sono tre volte traviato: mi piacciono il sesso orale, quello anale e i musical al cinema. E più musical ci sono al cinema, meglio è. Perciò a me va benissimo che di Wicked ci siano non uno, ma ben due film. Però il musical di Stephen Schwartz di cui ho sempre voluto vedere l’adattamento cinematografico è Pippin. Datti una mossa, Hollywood!

***

Da dominatrice, devo avere il consenso verbale di un nuovo sub per strizzargli o schiaffeggiargli le palle?

Se a te piace torturare cazzo e palle, devi parlarne con il nuovo sub mentre discuti una scena con lui, ma è possibile incorporare un gioco in una scena già in atto dando una strizzatina delicata alle palle del sub. Se ottieni una reazione positiva, usa la frase: “Ti piace quando ti faccio male alle palle?”. Se lui ne chiede ancora, strizzagliele un po’ più forte. Mentre altre forme di gioco più estremo – schiaffi, calci, pugni – non si possono affrontare senza aver prima discusso e ottenuto il consenso.

***

Perché i maschi etero non circoncisi si vergognano del loro prepuzio mentre i gay ne vanno fieri?

Perché di solito i maschi gay non circoncisi ottengono reazioni più entusiastiche dagli altri gay (“Evviva! Più roba da succhiare!”), mentre gli etero non circoncisi ottengono la reazione contraria dalle donne etero (“Che palle, più roba da succhiare.”)