*** Mia moglie ha perso qualunque interesse per il sesso dieci anni fa, però si ostina a pretendere che io le rimanga fedele. Spesso alla fine di un litigio dice: “Nessuno ti deve del sesso”. Come le rispondo a tono?

No a entrambi, e siccome chiunque creda di poter mettere il veto sui propri ex o amici deve imparare che è una pretesa assurda, se ti scopi l’amico o l’ex di una persona del genere le fai soltanto un favore.

*** Gli amici degli ex e gli ex degli amici sono sempre vietati?

Mi vengono in mente tre possibilità: cerca partner sessuali affetti da alopecia; tieni accanto al lavandino del bagno un regolabarba e di’ ai nuovi partner che se si danno una scorciatina riceveranno in premio del sesso orale; o trasforma questa fissa irrazionale in una virtù kinky e mettiti a caccia di pervertiti che godono a ricevere l’ordine di mantenere il corpo glabro.

*** Come faccio a rimanere ggg pur odiando qualsiasi tipo di pelo in bocca, compresi i miei? Più è lungo e peggio è!

*** Come si fa a smettere di volere qualcosa che non si può avere?

Considerando che non tutti i maschi gay vogliono qualcosa nel culo – che sia una lingua, un cazzo o un sex toy – sento di poter dire con una certa sicurezza che non tutti i maschi etero vogliono qualcosa nel culo. La differenza oggi è che quelli che invece lo vogliono hanno meno probabilità di vergognarsene e più probabilità di chiedere – a partner occasionali, scopamiche, professioniste del sesso, partner sentimentali, mogli, eccetera – di mettergli qualcosa nel culo.

*** Come faccio a impedire alla gente di innamorarsi di me dopo avermi conosciuto?

Non ne ho idea. Forse hai avuto una serie di sfortune e ti sei scopata molti stronzi consecutivamente, o potrebbe essere qualcosa che fai tu. Anche se non pensi di sbagliare, quando hai notato un certo comportamento o esito che si ripete conviene cambiare qualcosa. Sforzati di conoscere tipi diversi di uomini in modi diversi e rallenta la frequenza degli incontri o dei rapporti. Nel frattempo, dedicati a un po’ di introspezione costruttiva e cambia qualcos’altro, o aggiusta la rotta di conseguenza.

Certe donne etero, in certi bar. Non tutte, e non in tutti.

Come si fa ad annusare con discrezione un cazzo non circonciso? Quelli sporchi mi fanno senso.

Quando qualcuno dice “Voglio annusarti il cazzo”, in genere non lo intende alla lettera, nessuno vuole odorarlo. Se però ti ritrovi con la faccia sul pacco di qualcuno, prima o poi dovrai pur inspirare, e a quel punto perché non farlo subito? Se qualcuno non supera la prova del fiuto digli di buttarsi nella doccia, a meno che per te un cazzo sporco non sia squalificante a priori, e in quel caso puoi e devi dire al tizio in questione di portare il suo cazzo sporco da qualche altra parte.

***

Proprio ieri sera con una nuova partner abbiamo deciso di essere esclusivi, e stamattina mi ha ricontattato una vecchia fiamma molto sexy. Ma che cazzo. Cosa faccio?

Se basta un messaggio di una vecchia fiamma a farti rimpiangere di aver preso un impegno di esclusività con la tua nuova partner la sera prima, è abbastanza evidente che hai proprio sbagliato a prenderlo.

***

Su quali siti devo pubblicare le mie foto dei piedi se voglio fare soldi?

“Io l’ho fatto – ho venduto alcune foto di piedi – e ci si può guadagnare qualcosa”, dice Tyler Tanner, che da tre anni crea, condivide e monetizza i suoi contenuti per adulti in rete. “I siti migliori per pubblicare foto dei piedi sono OnlyFans, e magari Feetfinder. Fare i soldi, però, dipende da quanto sei bravo nel marketing, proprio come per qualsiasi altro prodotto!”

Tyler Tanner è su Instagram e YouTube.

***

Quanto è ammirevole lavorare come pornostar feticista nel 2024?

Una pornostar feticista – o un umile creatore di contenuti porno – è più ammirevole di un comico di destra che fa monologhi ai comizi.

***

Come si fa a tener viva la sessualità sulla lunga e ardua strada del concepimento per chi ha problemi di infertilità?

Se è da un po’ che stai provando a concepire alla vecchia maniera, i rapporti vaginali possono diventare un’incombenza pesante. Se sei passata a trattamenti come l’inseminazione artificiale o la fecondazione in vitro, i rapporti vaginali, almeno per il momento, potrebbero simboleggiare la tua incapacità di concepire senza assistenza. Il mio consiglio è di togliere dal menù la penetrazione vaginale e goderti altre forme di sesso che simboleggino (e diano) solo piacere, come il sesso orale, la masturbazione reciproca, il frottage, i giochi anali (se ti piacciono), eccetera.

***

Ho sempre voluto un uomo etero che mi usasse come il frocio che sono. Voglio supplicarlo di smetterla, e che lui diventi più violento a ogni mia supplica. Finisce quando lo decide lui.

Grazie per la condivisione, e visto che pochissimi uomini etero vorrebbero effettivamente usarti nel modo che hai descritto, puoi farti tutte le seghe che vuoi su questo scenario di non-consenso consensuale, con la certezza che non si realizzerà mai e poi mai.

***

Mentre era sbronza una persona amica mi ha confessato di provare dei sentimenti per me. Il caso vuole che sia anche l’ex di un caro amico d’infanzia, tramite il quale ci siamo conosciuti. Un po’ sono emozionato da questa confessione (è una persona che mi piace!), però non vorrei mai ferire né tradire il mio amico d’infanzia. Devo raccontargli l’accaduto e chiedere la sua benedizione o prendere le distanze dalla persona che si è esposta?

Se vuoi frequentare questa persona, allora devi. Dovresti dare al caro amico d’infanzia un minimo di preavviso – a titolo di cortesia – che però non ha potere di veto. Se è un buon amico non lo vorrà neppure.

***

Qual è il modo migliore per trovare due fette di pane gay e fare un bel sandwich? Sono un gay che vuole stare in mezzo.

Tutti i miei amici gay e single si lamentano di continuo – con me, poi, figuriamoci – che non trovano mai uomini single e disponibili, né in rete né al bar. Incontrano solo tizi in coppia aperta o coppie che cercano un terzo per una sera, un fine settimana o tutta la vita. Perciò non dovrebbe essere troppo difficile trovare queste due fette di pane gay. Vai sulle app o nei bar.

***

Lui ha molto meno appetito sessuale di me. Dici che tra noi può funzionare, sul lungo periodo? Mi sento rifiutata.

Se tu ti sentissi privata di qualcosa aprire la coppia potrebbe risolvere la cosa, dato che stare con il tuo partner non equivarrebbe a privarti del sesso. Questo permetterebbe al rapporto – salvo altri problemi – di funzionare sulla lunga distanza. Se però ti senti rifiutata, è improbabile che aprendo la coppia tu stia meglio, nell’immediato come nel futuro, perché il tuo partner primario non avrebbe più voglia di scoparti di quanta ne abbia ora.

***

Sono un uomo transgender di trentacinque anni, sposato. Ho cominciato la transizione quando ero ventenne. Mia moglie è al cento per cento etero. Da poco mi sto aprendo al fatto di essere queer e attratto dagli uomini. Invecchiando, mi ritrovo a desiderare di scoparmi un uomo cisgender. Certe volte è l’unico pensiero che mi eccita. Mia moglie è piuttosto rigida. Le relazioni aperte e la non monogamia etica sono fuori discussione. Che faccio? Mi rassegno?

Hai esattamente tre opzioni: rispettare l’impegno alla monogamia che hai preso (e rassegnarti, sì), trasgredirlo (e rischiare di farti beccare) o dare a tua moglie un ultimatum pretendendo un certo livello di apertura (e rischiare il divorzio). Vorrei che ci fosse un’alternativa – la gente mi scrive ogni giorno nella speranza che io trovi una magica quarta via che non preveda rinunce, tradimenti stronzi o ultimatum dolorosi che rischiano di mandare all’aria un matrimonio – ma ci sono soltanto queste tre opzioni.

***

Sono un maschio gay trentenne. Sono venuto a patti da poco con la mia sessualità. In precedenza sono stato sposato con una donna per dieci anni, siamo stati sempre monogami, e ho avuto una vita sessuale abbastanza normale. Ma non appena ho fatto sesso da gay, mi è venuto naturale. Il mio cruccio più grande è che quando faccio sesso con gli uomini mi blocco mentalmente, soprattutto se si tratta di fare l’attivo. Spesso va a finire che perdo l’erezione. Ho provato il Viagra e il Cialis, e sono stati d’aiuto, ma in certi casi mi va giù anche dopo aver preso i farmaci. Come faccio a godermi il momento se ho il timore costante di perdere l’erezione?

Ripetendoti che puoi goderteli – il momento e l’uomo con cui stai facendo sesso – anche senza un’erezione.

***

Va bene usare con una persona nuova gli stessi sex toys che usavi con il tuo ex?

Sì.

***

Sette mesi fa ho cominciato a frequentare un tizio. Dopo tre mesi litigavamo di continuo: ogni volta che qualcosa andava per il verso sbagliato, lui diceva che con me aveva chiuso e io lo bloccavo. Poi mi mandava messaggi da un numero diverso, dicendo che non lo pensava davvero e che mi amava. Cosa devo fare?

Smettila di cascarci ogni volta.

***

Sulla homepage di PornHub è tutto un fiorire di matrigne, patrigni, fratellastri, sorellastre. Le fantasie para-incestuose sono davvero tanto diffuse? Da quando, e perché?

Qualcuno – un lettore di Savage Love, mi pare – ha osservato che gli scenari para-incestuosi danno una patina di trasgressione e squilibrio di potere erotizzato a quello che altrimenti sarebbe considerato semplice sesso vanilla.

***

Qual è il modo migliore per festeggiare il divorzio da un uomo narcisista e Maga? Sto accarezzando l’idea d’invitare uomini a farsi seghe per tutte le stanze di casa.

Nulla da ridire.

***

Mio marito flirta con un amico maschio trans. Gli concedo un bonus? Al momento non siamo in coppia aperta.

Potresti concederglielo, ma non ti stupire se lui non ne approfitta. A volte le persone in coppia chiusa flirtano non perché vorrebbero e non possono, ma perché sanno di non potere.

***

Qual è la risposta migliore da dare – o la cosa migliore da dire – a un tipo che hai rimorchiato e che ha un cane “giocherellone”, cioè maleducato e che ti salta addosso?

Se il sesso ti è piaciuto: “La prossima volta a casa mia, va bene?”. Se non ti è piaciuto: “Piacere di averti conosciuto, addio”.

***

È maleducazione chiedere in prestito alla persona che hai rimorchiato la peretta per clisteri se sei fuori città e non ti eri preparato?

Forse sì, ma ancora più da maleducati è smerdargli il cazzo, quindi nel dubbio io gliela chiederei.

***

Consigli per pompini sconvolgenti?

Non ho mai dato consigli “sconvolgenti” perché, quando c’è di mezzo il sesso, una mossa che per qualcuno è sconvolgente in senso positivo per qualcun altro lo è in senso negativo. Il sesso sconvolgente si verifica solo quando due (o più) persone con un livello elementare di competenza sessuale si comunicano tra loro quello che vogliono fare o farsi fare, e quel che sono disposti a sperimentare.

P.s. I migliori pompini sono per un quarto o per metà seghe.

***

Posso leccare il culo e la fica durante lo stesso incontro?

Puoi, ma non è il caso.

(Traduzione di Francesco Graziosi)