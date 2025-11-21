La persona che mi ha fatto conoscere la tua rubrica e il tuo podcast, mia moglie, è anche la fonte delle mie pene. Abbiamo un figlio, una bella casa e una situazione economica tranquilla. Il problema è che non sono soddisfatto sessualmente. Mia moglie ha dei problemi di salute che rendono il sesso doloroso. Non le faccio pressione e il suo benessere è sempre la mia priorità, quindi da anni “faccio da solo”. Lei però non è una persona molto affettuosa, mentre a me piace tanto coccolarci, tenerci per mano e baciarci. Con il passare degli anni ho cominciato a provare rancore. Mi sento indesiderato e non amato. Non prendo più alcuna iniziativa sessuale, dato che vengo sempre respinto. Siccome lei alterna giornate sì a giornate no, abbiamo concordato che spettava a lei decidere, e quindi prendere l’iniziativa quando si sentiva abbastanza bene. Questo, però, ha portato a un’assenza di contatti sessuali per mesi. Avremo fatto sesso forse due volte all’anno. Cerchiamo di comunicare in maniera aperta, e quando mi sento particolarmente giù, sollevo l’argomento. In genere questo fa sì che stabiliamo un giorno per farci almeno un po’ di coccole, ma lei la trova un po’ un’incombenza, aggravando il mio senso di inutilità. Per questo motivo ho smesso di provarci. Ho poco più di trent’anni e sento che gli anni migliori dal punto di vista sessuale stanno svanendo davanti ai miei occhi. Di recente ho cominciato a frequentare serate trance e a conoscere nuove persone. Parlando con altre donne e sentendomi desiderato mi sono sentito di nuovo vivo. Sono stato fedele, ma non vedo come le cose possano continuare così mantenendo con mia moglie un rapporto sano. Se mi avessi consigliato la coppia aperta sei anni fa, ti avrei dato del pazzo, dato che un tempo ero terribilmente geloso. Invece oggi il pensiero di mia moglie con un altro uomo non mi turba affatto. Ecco le mie domande: la coppia aperta è un’opzione fattibile? Proporla distruggerebbe l’autostima di mia moglie? O ferirebbe i suoi sentimenti? Hai un’alternativa da propormi, saggio Dan?

– Aging Sex Machine Resentments

La coppia aperta è un’opzione praticabile? Domanda difficile: chiediamo a mio marito e a al mio fidanzato, con cui sto rispettivamente da trenta e tredici anni. Ottima notizia! Sia mio marito sia il mio fidanzato hanno detto che la coppia aperta è un’opzione praticabile. Esistono anzi un sacco di esempi di coppie prima chiuse e poi aperte che funzionano, compresa la mia, e se mi leggi o mi ascolti da più di un mese, Asmr, questo non puoi non saperlo.

Esistono anche molti esempi, molti di più, di coppie chiuse e riuscite, comprese quelle in cui il sesso è venuto meno per motivi di salute. Perciò anche tenere fede all’impegno che hai preso (“In salute e in malattia”) e restare monogami, va detto, è un’opzione praticabile.

Praticabile non significa privo di attriti, Asmr, che si tratti di relazioni aperte o chiuse. E se per te vivere con pochissimo sesso e quasi nessuna intimità fisica non è più un’opzione praticabile – se gli attriti emotivi sono più di quanto tu possa sopportare – qualcosa dovrà cambiare. Ma se non vuoi essere uno stronzo traditore, Asmr, avrai bisogno del permesso di tua moglie prima di iniziare a scoparti le donne che incontri a quelle serate trance.

La richiesta che stai per fare, che è una richiesta non da poco, ferirà i sentimenti di tua moglie. Pur essendo lei consapevole del problema, Asmr, è probabile che l’abbia razionalizzato o minimizzato. È anche possibile che tu ti sia sforzato così tanto di non farle pressioni che lei non ha idea di quanto sei davvero infelice. E quella di rinunciare al sesso, o di vivere con pochissimo sesso e nessun contatto fisico, è a sua volta una richiesta non da poco.

Ma chiedere a tua moglie di aprire il tuo matrimonio (per ragioni assolutamente legittime) la costringerà ad affrontare due argomenti dolorosi: la tua infelicità e la sua malattia. Come minimo sarà triste. È anche possibile che ne sia distrutta. E quasi sicuramente avrà timori altrettanto legittimi – la lascerai per un’altra? – e tu potrai anche tranquillizzarla a parole, Asmr, ma l’unico modo che hai per dimostrarle che non la lascerai se accetta di aprire il matrimonio è non lasciarla una volta che lo avrete fatto.

Nei casi come il tuo ci sono solo tre opzioni: andartene, tradire o chiedere. Non ho passato gli ultimi 35 anni a nascondervi qualcosa, giuro, e se pure ci fosse una magica quarta opzione – qualcosa che possa risolvere il problema dei matrimoni monogami casti o semicasti senza ferire i sentimenti di nessuno e senza che nessuno faccia qualcosa che sa essere sbagliato – a quest’ora ve l’avrei già comunicata.

P.s. Tua moglie legge la mia rubrica, quindi dovevi sapere che avrebbe letto la tua lettera e ti avrebbe riconosciuto, no?

P.p.s. Se chiedi e tua moglie risponde di no, puoi riconsiderare le altre opzioni: andartene o tradire. Non è l’ideale, lo so, ma queste sono le scelte.

P.p.p.s. Una quarta opzione c’è: chiedere di nuovo, dopo un po’.