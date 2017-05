Un bambino palestinese di 18 mesi è rimasto ucciso in un attacco di coloni israeliani a Nablus

In Israele e nei Territori palestinesi è salita la tensione dopo la morte di un bambino palestinese di 18 mesi nell’incendio provocato da coloni israeliani vicino a Nablus, in Cisgiordania. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha visitato in ospedale i familiari del bambino morto e ha telefonato al presidente palestinese Abu Mazen per prendere le distanze dall’“attentato terroristico”. Ma i palestinesi ritengono il governo israeliano responsabile e lo vogliono denunciare alla Corte penale internazionale. Leggi