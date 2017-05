David Cameron in Europa per parlare delle relazioni tra Londra e Unione

All’indomani della presentazione del programma del suo nuovo governo, il primo ministro britannico David Cameron è partito per un viaggio di due giorni in quattro capitali europee. Il ministro degli esteri britannico, Philip Hammond, ha detto che Cameron avvertirà i leader europei sulla possibilità che il Regno Unito lasci l’Unione se non saranno introdotte le riforme promosse dal suo governo, che mirano ad allentare il controllo di Bruxelles. Prima della partenza di Cameron, è stata pubblicata la proposta di legge che introduce il referendum sulla permanenza del Regno Unito nell’Unione europea, che sarà indetto entro il 2017. Il quesito a cui saranno chiamati a rispondere i britannici sarà: “Credi che il Regno Unito debba rimanere un membro dell’Unione europea?”

Il viaggio di Cameron è cominciato con un pranzo nella residenza del primo ministro olandese di centrodestra Mark Rutte, descritto come “un buon amico e un partner molto forte in Europa”. Cameron è quindi partito per Parigi, dove incontrerà il presidente François Hollande, e poi andrà a Varsavia, a parlare con la prima ministra polacca Ewa Kopacz, e a Berlino per incontrare la cancelliera tedesca Angela Merkel.

In vista del Consiglio europeo del 25 giugno, il primo ministro britannico intende chiedere l’introduzione di una serie di cambiamenti principalmente in quattro aree.