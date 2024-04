Michael Dantas, Afp

Nel 2023 il pianeta ha perso una superficie di foresta pluviale tropicale equivalente a dieci campi da calcio al minuto, nonostante i progressi registrati in Brasile e in Colombia. In totale sono andati persi 3,7 milioni di ettari di foresta vergine, un’area grande quasi quanto il Bhutan, secondo un rapporto pubblicato il 4 aprile dal World resources institute (Wri) in collaborazione con l’università del Maryland. Questa cifra comprende le perdite dovute a varie cause: deforestazione per fare spazio all’agricoltura, sfruttamento forestale, distruzione accidentale e incendi.

La perdita di superficie forestale si è ridotta del 9 per cento rispetto al 2022, grazie a un netto miglioramento in Brasile e in Colombia compensato però quasi del tutto da peggioramenti in altri paesi. “Le perdite rimangono a livelli ostinatamente alti, quasi identici a quelli del 2019 e del 2021”, affermano gli autori del rapporto. “L’anno scorso il mondo ha fatto due passi avanti e due indietro”, ha commentato nel corso di una conferenza stampa Mikaela Weisse del Wri.

Riduzioni del 36 e del 49 per cento

Il rapporto si concentra sulle foreste tropicali, più soggette alla deforestazione volontaria e molto importanti per la biodiversità e per la capacità di assorbire il carbonio. Per quanto riguarda le buone notizie, la deforestazione in Brasile si è ridotta del 36 per cento, raggiungendo il livello più basso dal 2015, grazie alle misure di protezione introdotte dal presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tuttavia, a un netto miglioramento in Amazzonia è corrisposto un peggioramento nel Cerrado, una savana tropicale messa sotto pressione dall’espansione dell’agricoltura. In Colombia la deforestazione si è ridotta addirittura del 49 per cento, grazie agli sforzi compiuti dal presidente di sinistra Gustavo Petro.

Bolivia, Laos e Nicaragua