“Riteniamo che in uno stato democratico non sia ragionevole vietare una pratica sessuale solo perché la maggioranza dei cittadini la rifiuta”, hanno aggiunto i giudici.

“Il reato di sodomia è incostituzionale, come anche quello di avere rapporti sessuali innaturali”, ha affermato l’alta corte nel testo della sentenza. Il ricorso era stato presentato da un attivista lgbt+.

Cosa succede in Africa. A cura di Francesca Sibani. Ogni giovedì.

La legge che vietava i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso risaliva al 1927 ed era rimasta in vigore anche dopo il 1990, l’anno dell’indipendenza dal Sudafrica dell’apartheid. La norma era applicata raramente.

“Finalmente non sarò più trattato come un criminale per quello che sono”, ha dichiarato Friedel Dausab, l’autore del ricorso all’alta corte.

“L’attivista ha anche chiesto l’annullamento delle condanne inflitte in base a questa legge”, aveva affermato l’ong Amnesty international il 19 giugno, aggiungendo che “nell’ultimo anno in Namibia c’è stato un giro di vite contro la comunità lgbt+, ispirato da politici e leader religiosi”.