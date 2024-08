Un terremoto di magnitudo 6.9 seguito da un’altra scossa di magnitudo 7.1 ha colpito l’isola meridionale giapponese di Kyushu. Lo ha annunciato il servizio geofisico statunitense.

Si prevedono onde di tsunami fino a un metro di altezza o forse sono già arrivate in alcune zone costiere di Kyushu e Shikoku, due delle quattro isole principali dell’arcipelago, ha riferito il canale televisivo pubblico Nhk. “Gli tsunami colpiranno ripetutamente. Si prega di non entrare in mare o avvicinarsi alla costa fino a quando l’allarme non sarà revocato”, ha avvertito l’agenzia meteorologica giapponese su X.

Non sono stati segnalati danni immediati. Il primo terremoto si è verificato alle 16.42 ora locale a una profondità di 33 chilometri, il secondo a quasi 25 chilometri. Secondo un comunicato stampa, il governo giapponese ha istituito una forza d’intervento speciale in risposta a questi due terremoti.

All’incrocio di diverse placche tettoniche lungo l‘“anello di fuoco” del Pacifico, il Giappone è uno dei paesi più attivi al mondo dal punto di vista sismico.