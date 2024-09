Il bilancio delle alluvioni che hanno colpito l’Europa centrale e orientale, causate dalla tempesta Boris, è salito a nove vittime, la maggior parte delle quali in Romania, mentre migliaia di persone sono state costrette a lasciare le loro case.

Il bilancio provvisorio è di sei morti e un disperso in Romania, un morto e sette dispersi in Repubblica Ceca, una persona morta annegata in Polonia e un pompiere morto in azione in Austria.

“Purtroppo una persona è morta per annegamento vicino a Bruntál e ci sono anche sette dispersi”, ha affermato il 16 settembre il capo della polizia ceca Martin Vondrášek.

A Opava, nel nordest del paese, lo straripamento dell’omonimo fiume ha costretto le autorità a trasferire la maggior parte degli abitanti.