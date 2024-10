In un comunicato, il team della campagna elettorale del candidato repubblicano ha affermato di aver presentato un ricorso alla Commissione elettorale federale (Fec) per “contributi esteri illegali” e “interferenze elettorali”.

Il team di Trump accusa il Partito laburista di aver inviato alcuni dei suoi membri negli Stati Uniti per fare campagna elettorale a favore di Harris, alleata naturale della formazione britannica di centrosinistra, al governo nel Regno Unito da luglio.

Il ricorso si basa in particolare su alcuni articoli di giornale che riferiscono di incontri tra laburisti e funzionari della campagna di Harris, nonché su un messaggio pubblicato da un esponente laburista su LinkedIn (poi cancellato) in cui affermava che “quasi cento membri o ex membri del partito sono in viaggio per gli Stati Uniti”.

Intervistato dai mezzi d’informazione britannici su un aereo che lo portava a Samoa per un vertice del Commonwealth, Starmer ha assicurato che gli esponenti del partito sono andati negli Stati Uniti su base volontaria e personale, e non in missione ufficiale.

“È successo anche nelle elezioni precedenti e non c’è niente di strano”, ha dichiarato.