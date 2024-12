Mulino punta ad avere buoni rapporti con Donald Trump, che il 20 gennaio s’insedierà come presidente degli Stati Uniti e che in campagna elettorale si è impegnato a procedere a espulsioni di massa d’immigrati irregolari.

“Spero di avere l’occasione di parlare con lui il più presto possibile, perché i nostri interessi convergono”, ha aggiunto.

Tuttavia, alcune ong sostengono che le misure repressive non fermeranno l’arrivo dei migranti attraverso il Darién.

“L’esperienza passata dimostra che le misure adottate per limitare gli spostamenti dei migranti e l’accesso all’asilo non riducono il numero delle persone in fuga da crisi gravi, come quelle attualmente in corso in Venezuela, ad Haiti e in Ecuador”, ha dichiarato all’Afp Juanita Goebertus, responsabile per le Americhe di Human rights watch.