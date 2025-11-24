Tabatabai è il più alto esponente di Hezbollah ucciso dalla fine, quasi un anno fa, di quasi due mesi di guerra aperta tra Israele e il gruppo libanese, alleato di Hamas e sostenuto dall’Iran.

Nel pomeriggio l’esercito israeliano ha affermato di aver ucciso Haitham Ali Tabatabai. Poco dopo Hezbollah ha confermato “l’uccisione del grande leader Tabatabai in un atto d’aggressione israeliano”.

Il 23 novembre Israele ha ucciso il capo militare di Hezbollah in un attacco a un edificio alla periferia sud di Beirut, la capitale del Libano, che secondo le autorità libanesi ha causato cinque morti.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha assicurato che Israele “non permetterà a Hezbollah di rafforzarsi” e ha invitato il governo libanese a “rispettare il suo impegno a disarmare il gruppo”.

Tabatabai, definito dall’esercito israeliano “il più importante comandante di Hezbollah”, era stato nominato capo militare del gruppo dopo la morte dei suoi principali leader durante il conflitto con Israele.

L’attacco israeliano ha devastato il terzo e il quarto piano di un edificio di nove piani, ha riferito un giornalista dell’Afp presente sul posto.

Cinque persone sono morte e 28 sono rimaste ferite, ha precisato il ministero della salute libanese.

Il presidente libanese Joseph Aoun ha invitato la comunità internazionale a “intervenire con forza per mettere fine agli attacchi israeliani in Libano”, sottolineando che Beirut sta invece rispettando l’accordo di cessate il fuoco.