Il 25 novembre la Corte di giustizia dell’Unione europea (Cgue) ha stabilito, accogliendo il ricorso di una coppia polacca, che gli stati membri sono tenuti a riconoscere le unioni omosessuali contratte in altri stati membri.

Il ricorso era stato presentato da due cittadini polacchi che si erano sposati in Germania nel 2018 e che si erano visti negare la trascrizione del loro atto di matrimonio in Polonia, dove le unioni tra persone dello stesso non sono consentite.

Secondo la Cgue, il rifiuto di trascrizione “è il conflitto con il diritto europeo” in quanto ostacola la libertà dei cittadini di circolare tra i paesi membri godendo dei diritti acquisiti all’interno dell’Unione europea (Ue).

“Lede anche il diritto al rispetto della vita privata e familiare”, causando “serie complicazioni amministrative, professionali e private” e “costringendo i coniugi a vivere come single nello stato di cui sono originari”, ha affermato la corte.

“Gli stati membri sono quindi tenuti a riconoscere lo stato civile acquisito legalmente in altri stati membri”, ha aggiunto.