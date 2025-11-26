Il 26 novembre un gruppo di militari ha annunciato di aver “assunto il controllo della Guinea Bissau” e di aver “sospeso il processo elettorale”, in un momento in cui la popolazione era in attesa dei risultati delle elezioni presidenziali e legislative del 23 novembre. In precedenza si erano sentiti degli spari vicino al palazzo presidenziale. Dopo l’indipendenza la Guinea Bissau ha vissuto numerosi tentativi di colpo di stato, quattro dei quali riusciti.

“Un alto comando per il ripristino dell’ordine, composto da tutti i rami delle forze armate, ha assunto la guida del paese fino a nuovo ordine”, ha affermato il generale Denis N’Canha nel quartier generale dello stato maggiore nella capitale Bissau. “A spingerci a compiere questo passo è stata la scoperta da parte dei servizi di sicurezza di un piano per destabilizzare il paese, con il coinvolgimento dei signori della droga”. N’Canha ha anche annunciato la chiusura delle frontiere “terrestri, aeree e marittime del paese” e proclamato un coprifuoco. Il presidente Umaro Sissoco Embaló, considerato il favorito del voto, “si trova in un edificio dietro al quartier generale con il capo di stato maggiore e il ministro dell’interno”, ha dichiarato all’Afp un ufficiale che ha chiesto di rimanere anonimo. Sarebbe stato arrestato, anche se non c’è ancora una conferma ufficiale.

Crocevia del traffico di droga