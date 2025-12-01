Il 1 dicembre il bilancio delle alluvioni e delle frane che hanno colpito quattro paesi asiatici – Indonesia, Sri Lanka, Thailandia e Malaysia – è salito a più di mille morti e centinaia di dispersi.

Un tifone in Sri Lanka e una tempesta eccezionale in Indonesia (in particolare sull’isola di Sumatra), Thailandia e Malaysia hanno causato piogge torrenziali durante la stagione dei monsoni.

Il bilancio delle alluvioni sull’isola di Sumatra è salito a 502 morti e più di 500 dispersi, ha annunciato l’agenzia indonesiana per la gestione delle catastrofi.