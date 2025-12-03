È stato anche sospeso l’esame delle domande già presentate.

D’ora in poi nessuna richiesta di green card, il permesso di soggiorno permanente negli Stati Uniti, o di naturalizzazione presentata dai cittadini di 19 paesi sarà più esaminata, secondo un memorandum pubblicato il 2 dicembre dallo United States citizenship and immigration services (Uscis), un’agenzia federale.

L’amministrazione Trump ha annunciato una nuova stretta contro l’immigrazione, sospendendo le domande d’ingresso presentate dai cittadini di 19 paesi tra i più poveri del mondo.

Dopo l’attacco del 26 novembre il presidente statunitense Donald Trump aveva affermato di voler “sospendere definitivamente l’immigrazione da tutti i paesi del terzo mondo”.

Aveva anche promesso di “espellere chiunque non rappresenti una risorsa per gli Stati Uniti”, di “denaturalizzare i migranti che minacciano la sicurezza nazionale” e più in generale di “espellere tutti i cittadini stranieri che non sono compatibili con la civiltà occidentale”.

Tra i 19 paesi presenti nell’elenco ce ne sono 12 i cui cittadini erano già stati colpiti da un divieto d’ingresso a giugno (Afghanistan, Birmania, Ciad, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Repubblica del Congo, Somalia, Sudan e Yemen).

Gli altri sette sono Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan e Venezuela.