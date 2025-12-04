Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato il 3 dicembre un ammorbidimento della normativa sui consumi e sulle emissioni delle automobili, sostenendo che questo ridurrà il loro prezzo d’acquisto, mentre i critici prevedono un aumento dei costi alla pompa e un’accelerazione della crisi climatica.

“Abbiamo deciso di eliminare le orribili e ridicole regole Cafe di Joe Biden, che imponevano costose restrizioni e creavano enormi problemi”, ha dichiarato Trump nello studio ovale della Casa Bianca.

Si riferiva alla normativa Corporate average fuel economy (Cafe), adottata nel 1975 dopo la crisi petrolifera e successivamente modificata da varie amministrazioni per ridurre le emissioni inquinanti e di gas serra.

Dal suo ritorno alla Casa Bianca a gennaio, Trump, un negazionista climatico, aveva già revocato o ridimensionato varie misure per favorire la transizione verso le auto elettriche.