Il regista statunitense Rob Reiner, conosciuto soprattutto per la commedia romantica Harry, ti presento Sally, e la moglie Michele Singer sono stati trovati morti il 14 dicembre nella loro casa a Los Angeles. La polizia sta indagando per omicidio. “Siamo devastati da questa perdita improvvisa e chiediamo il rispetto della nostra privacy in questo momento incredibilmente difficile”, ha affermato la famiglia in un comunicato citato dalla rivista Variety. L’emittente Nbc ha affermato, citando una fonte vicina alla famiglia, che i corpi di Reiner e Singer avevano ferite di arma da taglio.

Iscriviti a

Americana Cosa succede negli Stati Uniti. A cura di Alessio Marchionna. Ogni domenica. Vedi tutte le newsletter

Iscriviti a Americana Cosa succede negli Stati Uniti. A cura di Alessio Marchionna. Ogni domenica. Vedi tutte le newsletter

La polizia di Los Angeles ha affermato sul social network X che le indagini si stanno orientando verso un “apparente omicidio”. Non ha fornito dettagli su eventuali sospetti e possibili moventi. “Nessuno è stato arrestato. Nessuno è stato interrogato come sospetto”, ha dichiarato Alan Hamilton, vicedirettore della polizia di Los Angeles.

“Impegno per la giustizia sociale ed economica”