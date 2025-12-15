Il regista statunitense Rob Reiner, conosciuto soprattutto per la commedia romantica Harry, ti presento Sally, e la moglie Michele Singer sono stati trovati morti il 14 dicembre nella loro casa a Los Angeles. La polizia sta indagando per omicidio.
“Siamo devastati da questa perdita improvvisa e chiediamo il rispetto della nostra privacy in questo momento incredibilmente difficile”, ha affermato la famiglia in un comunicato citato dalla rivista Variety.
L’emittente Nbc ha affermato, citando una fonte vicina alla famiglia, che i corpi di Reiner e Singer avevano ferite di arma da taglio.
|
La polizia di Los Angeles ha affermato sul social network X che le indagini si stanno orientando verso un “apparente omicidio”.
Non ha fornito dettagli su eventuali sospetti e possibili moventi.
“Nessuno è stato arrestato. Nessuno è stato interrogato come sospetto”, ha dichiarato Alan Hamilton, vicedirettore della polizia di Los Angeles.
“Impegno per la giustizia sociale ed economica”
Reiner aveva 78 anni.
Attore di serie tv negli anni settanta, aveva esordito come regista nel 1984 con il falso documentario This is Spinal Tap. Aveva poi diretto vari film di culto, tra cui Harry, ti presento Sally, Stand by me e Misery non deve morire.
Di recente era apparso in quattro episodi della serie The bear.
“È una perdita immensa per la nostra città e per il nostro paese. L’eredità di Reiner è profondamente radicata nella cultura e nella società americane”, ha dichiarato su X la sindaca di Los Angeles Karen Bass.
Bass ha elogiato “la sua creatività e il suo impegno per la giustizia sociale ed economica”.