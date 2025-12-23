Il fornitore di energia elettrica Ukrenergo ha segnalato un “massiccio attacco missilistico e con droni” e ha affermato che i lavori di riparazione sarebbero cominciati non appena le condizioni di sicurezza lo avrebbero consentito. Finora non sono state segnalate vittime.

“La Russia sta nuovamente attaccando le nostre infrastrutture energetiche. Di conseguenza, sono state avviate interruzioni di corrente di emergenza in diverse regioni dell’Ucraina”, ha dichiarato il ministero dell’energia su Telegram.

La regione portuale di Odessa, nell’Ucraina meridionale, è stata nuovamente presa di mira da attacchi aerei russi il 22 dicembre, che hanno danneggiato le infrastrutture energetiche e marittime, in seguito agli attacchi ucraini alle petroliere collegate alla Russia nel mar Nero e nel Mediterraneo.

Nelle ultime settimane, l’esercito russo ha colpito porti, ponti e impianti elettrici in questa regione meridionale al confine con il mar Nero. Il presidente russo Vladimir Putin aveva minacciato d’intensificare gli attacchi ai porti ucraini in risposta alle operazioni di Kiev.

Gli attacchi del 22 dicembre hanno preso di mira “infrastrutture energetiche e industriali” e un “magazzino contenente fertilizzanti e attrezzature agricole”, ferendo una persona, secondo il governatore della regione di Odessa, Oleg Kiper.

Secondo le autorità, hanno anche lasciato senza elettricità più di 120mila famiglie. Il fornitore privato di energia elettrica Dtek ha dichiarato di stare lavorando “intensamente” per ripristinare l’alimentazione della rete.

“Il nemico continua a colpire la regione di Odessa. La Russia sta tentando di distruggere la logistica marittima lanciando attacchi sistematici contro le infrastrutture portuali ed energetiche”, ha dichiarato il ministro per la ricostruzione Oleksiy Kuleba su Telegram.