Il 23 dicembre le autorità ucraine hanno annunciato interruzioni di corrente in diverse regioni del paese in seguito agli attacchi russi alle sue infrastrutture.
“La Russia sta nuovamente attaccando le nostre infrastrutture energetiche. Di conseguenza, sono state avviate interruzioni di corrente di emergenza in diverse regioni dell’Ucraina”, ha dichiarato il ministero dell’energia su Telegram.
Il fornitore di energia elettrica Ukrenergo ha segnalato un “massiccio attacco missilistico e con droni” e ha affermato che i lavori di riparazione sarebbero cominciati non appena le condizioni di sicurezza lo avrebbero consentito. Finora non sono state segnalate vittime.
La Russia attacca l’Ucraina quasi ogni notte, prendendo di mira in particolare le infrastrutture energetiche, soprattutto durante l’inverno.
La regione portuale di Odessa, nell’Ucraina meridionale, è stata nuovamente presa di mira da attacchi aerei russi il 22 dicembre, che hanno danneggiato le infrastrutture energetiche e marittime, in seguito agli attacchi ucraini alle petroliere collegate alla Russia nel mar Nero e nel Mediterraneo.
Nelle ultime settimane, l’esercito russo ha colpito porti, ponti e impianti elettrici in questa regione meridionale al confine con il mar Nero. Il presidente russo Vladimir Putin aveva minacciato d’intensificare gli attacchi ai porti ucraini in risposta alle operazioni di Kiev.
Gli attacchi del 22 dicembre hanno preso di mira “infrastrutture energetiche e industriali” e un “magazzino contenente fertilizzanti e attrezzature agricole”, ferendo una persona, secondo il governatore della regione di Odessa, Oleg Kiper.
Secondo le autorità, hanno anche lasciato senza elettricità più di 120mila famiglie. Il fornitore privato di energia elettrica Dtek ha dichiarato di stare lavorando “intensamente” per ripristinare l’alimentazione della rete.
“Il nemico continua a colpire la regione di Odessa. La Russia sta tentando di distruggere la logistica marittima lanciando attacchi sistematici contro le infrastrutture portuali ed energetiche”, ha dichiarato il ministro per la ricostruzione Oleksiy Kuleba su Telegram.
Il 20 dicembre aveva già segnalato oltre 500 attacchi, principalmente contro le infrastrutture portuali e la logistica della regione.
Il presidente Volodymyr Zelenskyj ha accusato Mosca di voler “seminare il caos per esercitare pressione morale sulla popolazione di Odessa e sugli ucraini durante l’inverno”.
Secondo l’aeronautica militare ucraina, la Russia ha lanciato 86 droni contro l’Ucraina durante la notte, 58 dei quali sono stati intercettati.
L’intensificazione degli attacchi nella regione di Odessa arriva dopo diversi attacchi di droni ucraini contro petroliere collegate alla Russia nel mar Nero e nel mar Mediterraneo. L’Ucraina ha anche ripetutamente preso di mira i porti russi sul mar Nero negli ultimi mesi, in particolare Novorossiysk.