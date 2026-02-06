Potreste mai ereditare un raro violino Stradivari, prendervene cura per anni, e poi all’improvviso decidere di distruggerlo a martellate?

Oppure mettere le mani su un prezioso diamante, conservarlo in una scatola foderata di velluto blu, per poi buttarlo in un fiume?

Questi comportamenti incomprensibili non sono molto lontani da ciò che Jeff Bezos sta facendo al Washington Post, danneggiando in modo forse permanente uno dei più importanti quotidiani statunitensi.

Ho lavorato al Post scrivendo di mezzi d’informazione per sei anni, fino al 2022, e prima avevo sempre apprezzato il giornale. È stata un’esperienza entusiasmante che mi dato l’occasione di conoscere a fondo i lettori e la redazione. Mi si spezza il cuore vedendo la direzione in cui stanno andando le cose.

Dopo che la proprietà ha annunciato il licenziamento di 300 persone, è chiaro che Bezos sta facendo qualcosa che dovrebbe essere impensabile, tra l’altro in un momento in cui il giornalismo solido e basato sui fatti non è mai stato così importante, negli Stati Uniti e nel resto del mondo.

Il fondatore di Amazon farebbe bene a invertire la rotta, perché può ancora salvare un grande quotidiano e forse anche la propria reputazione come padrone del giornale, una reputazione che era riuscito a costruirsi per anni prima di una strana svolta a favore di Donald Trump.

Tutto è cominciato quando Bezos, apparentemente nel tentativo di proteggere i suoi altri interessi commerciali, ha bloccato la pubblicazione di un editoriale che sosteneva la Kamala Harris, candidata del Partito democratico, alle presidenziali del 2024. A prescindere da ciò che si possa pensare degli editoriali schierati, la tempistica è stata pessima: il veto di Bezos, infatti, è arrivato all’ultimo minuto, poco prima delle elezioni.

Come prevedibile, centinaia di migliaia di lettori hanno immediatamente cancellato il loro abbonamento al Washington Post, disgustati dall’evidente tentativo di adulare Trump sacrificando l’indipendenza della redazione.

La fuga degli abbonati è proseguita quando Bezos ha imposto una brusca virata conservatrice alla sezione delle opinioni. Alcuni dei migliori opinionisti del paese hanno lasciato il giornale, seguiti dalla vignettista Ann Telnaes, che aveva proposto una vignetta in cui Bezos e altri miliardari si prostravano davanti a Trump. Per quanto riguarda la cronaca, molti reporter sono andati a lavorare in altri giornali, come l’Atlantic, il New York Times e il Wall Street Journal.

Da allora Bezos ha continuato su questa linea. Amazon ha contribuito all’organizzazione della cerimonia di inaugurazione di Trump e ha sborsato la ridicola cifra di quaranta milioni di dollari per finanziare un pessimo documentario su Melania Trump, presentato qualche giorno fa.