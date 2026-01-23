Il 23 gennaio il relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani in Birmania, Tom Andrews, ha invitato la comunità internazionale a respingere fin da ora i risultati delle “elezioni farsa” organizzate dalla giunta militare al potere, la cui terza e ultima fase si svolgerà il 25 gennaio.

Le forze armate governano questo paese del sudest asiatico dalla sua indipendenza nel 1948, con l’eccezione di una parentesi democratica tra il 2011 e il 2021. I militari avevano poi ripreso il potere con il colpo di stato del febbraio 2021, imprigionando la premier di fatto Aung San Suu Kyi, e il paese era piombato in una guerra civile.

“La giunta ha organizzato le elezioni solo ed esclusivamente per consolidare il suo potere in tutto il paese”, ha affermato Andrews in un comunicato.

“Per l’occasione ha messo al bando i partiti d’opposizione, imprigionato alcuni leader, messo un bavaglio alla stampa, negato le libertà fondamentali e usato la paura e la coercizione per portare alle urne un elettorato riluttante”, ha aggiunto.