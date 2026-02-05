Il Clan del golfo, il principale cartello della droga colombiano, ha annunciato il 4 febbraio la sospensione dei negoziati di pace in corso in Qatar con il governo di Gustavo Petro, in risposta all’annuncio di un’azione congiunta di Bogotá e Washington per combattere il narcotraffico.

Petro, il presidente della Colombia, e il suo collega statunitense Donald Trump avevano deciso, durante un incontro il 3 febbraio alla Casa Bianca, di dare la priorità ad azioni militari contro tre capi di organizzazioni criminali coinvolte nel traffico di droga, tra cui Chiquito Malo, il leader del Clan del golfo, come ha riferito il ministro della difesa colombiano Pedro Sánchez.

Il cartello, responsabile della maggior parte delle esportazioni di cocaina dalla Colombia, ha denunciato sul social network X “una violazione della buona fede e degli impegni di Doha” e annunciato “un ritiro temporaneo dai negoziati”.

“Il presidente Petro ha anteposto i suoi interessi personali a quello generale, che è la pace in Colombia”, ha affermato.

Nel dicembre scorso Washington aveva designato il Clan del golfo come organizzazione terroristica.