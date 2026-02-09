Il governo britannico ha reagito all’annuncio della pena impegnandosi a intervenire a favore di Lai, che ha un passaporto britannico, mentre Pechino ha definito la condanna “legittima” e respinto le ingerenze straniere.

Il 9 febbraio un tribunale di Hong Kong ha condannato l’ex editore pro-democrazia Jimmy Lai, 78 anni, a vent’anni di prigione per sedizione e collusione con l’estero.

“La condanna di mio padre a questa pena detentiva draconiana è devastante per la nostra famiglia e mette in pericolo la sua vita. Segna la fine della giustizia a Hong Kong”, ha affermato in un comunicato il figlio Sebastian, citando anche le sue precarie condizioni di salute.

Presente nel banco degli imputati, Lai è rimasto impassibile durante la lettura della sentenza.

Mentre veniva portato via, ha salutato con un cenno della mano i suoi sostenitori presenti in aula, tra cui la moglie Teresa e alcuni ex giornalisti dell’Apple Daily, il quotidiano pro-democrazia, oggi chiuso, che aveva fondato.

Lai, che era stato riconosciuto colpevole il 15 dicembre di un capo d’accusa di sedizione e di due di collusione con l’estero, rischiava una condanna all’ergastolo.

Secondo l’accusa, è al centro di due complotti il cui obiettivo era convincere paesi stranieri a “imporre sanzioni o condure attività ostili” contro Hong Kong e la Cina. L’ex editore era stato anche riconosciuto colpevole della pubblicazione di articoli che “incitavano alla disaffezione” nei confronti delle autorità.