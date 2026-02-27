Il 27 febbrai0 il governo pachistano ha dichiarato “guerra aperta” al regime afgano dei taliban dopo un’offensiva delle forze afgane al confine tra i due paesi, a cui Islamabad ha reagito bombardando Kabul e Kandahar.

Nella notte tra il 26 e il 27 febbraio il Pakistan ha colpito vari obiettivi in Afghanistan, tra cui la capitale Kabul e la grande città meridionale di Kandahar. Secondo il ministro dell’interno pachistano Mohsin Naqvi, si è trattato di una “risposta adeguata” all’offensiva afgana del giorno precedente.

“La nostra pazienza ha raggiunto il limite. Ora è guerra aperta”, ha dichiarato sul social network X il ministro della difesa pachistano Khawaja Asif.

“Le nostre forze armate sono perfettamente in grado di schiacciare gli aggressori”, ha affermato su X il primo ministro pachistano Shehbaz Sharif.