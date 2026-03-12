L’obiettivo ufficiale della legge, che punisce severamente la partecipazione ad “attività di terrorismo, separatismo etnico ed estremismo religioso”, è rafforzare la “coesione sociale” in Cina.

La legge, approvata dall’assemblea nazionale del popolo, promuove il mandarino a “lingua comune nazionale” nell’istruzione, negli affari ufficiali e nei luoghi pubblici.

Il 12 marzo la Cina ha approvato una controversa legge di “unità etnica” che secondo le organizzazioni per i diritti umani danneggerà le minoranze etniche e culturali del paese.

Cosa succede in Asia e nel Pacifico. A cura di Junko Terao. Ogni sabato.

Cosa succede in Asia e nel Pacifico. A cura di Junko Terao. Ogni sabato.

Cosa succede in Asia e nel Pacifico. A cura di Junko Terao. Ogni sabato.

Cosa succede in Asia e nel Pacifico. A cura di Junko Terao. Ogni sabato.

Yalkun Uluyol, esperto di Cina dell’ong Human rights watch, ha definito la nuova legge un “cambiamento radicale” rispetto all’epoca di Deng Xiaoping (1978-1989), quando le minoranze avevano il diritto di usare le loro lingue.

In alcune regioni, tra cui il Tibet e la Mongolia Interna, che ospitano importanti minoranze etniche, Pechino aveva già imposto l’uso del mandarino nell’istruzione.

Il governo cinese è però accusato da decenni di attuare politiche di assimilazione forzata.

La Cina riconosce ufficialmente 55 gruppi etnici, che parlano centinaia di lingue e dialetti. L’etnia maggioritaria è quella degli han, alla quale appartiene più del 90 per cento della popolazione cinese.

In base alla nuova legge, le scuole di ogni ordine e grado dovranno usare il mandarino come lingua principale. Al termine della scuola dell’obbligo tutti i cinesi dovranno avere almeno una conoscenza di base del mandarino.

Il testo, che non menziona altre lingue, avrà probabilmente conseguenze significative per importanti minoranze etniche, tra cui gli uiguri, i tibetani e i mongoli.

“Il vero obiettivo della legge è tagliare i legami dei bambini con la loro identità, la loro storia e la loro cultura”, ha dichiarato all’Afp Erika Nguyen, dell’associazione statunitense per la libertà d’espressione Pen America.

Condizionare la partecipazione alla vita pubblica in Cina a una buona conoscenza del mandarino potrebbe limitare le opportunità professionali dei mongoli e di altre minoranze, ha dichiarato in un comunicato Enghebatu Togochog, direttore del Southern mongolian human rights information center (Smhric).