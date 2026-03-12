Lavoro per un’azienda che concede pochissimi giorni di malattia e di ferie. Ero vicino alla fine dell’anno e avevo già chiesto un periodo di vacanza per le feste e comprato i biglietti aerei, perciò mi restava solo un giorno di cui usufruire.

Ho preso un leggero raffreddore, ma ho tenuto duro e sono andato al lavoro perché volevo evitare di usare il mio ultimo giorno, nel caso ci fosse stata una vera emergenza. Però i miei starnuti e colpi di tosse hanno suscitato sguardi irritati, e un collega ha cominciato a passare davanti alla mia scrivania tenendosi un fazzoletto sul viso.

Ok, messaggio ricevuto, forte e chiaro. Non è educato da parte mia rischiare di far ammalare i colleghi. Ma davvero non potevo permettermi di prendere giorni non retribuiti (negli Stati Uniti non esiste una legge federale che impone al datore di lavoro il congedo retribuito per malattia, e spesso malattia e ferie sono equiparate). Cosa avrei dovuto fare in quella situazione: mettere a rischio i colleghi o mettere a rischio le mie finanze?–Lettera firmata