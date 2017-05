La disuguaglianza globale è il risultato di un progetto preciso

“L’occidente è stato costruito sul razzismo. L’idea di razza è stata creata per mantenere le gerarchie”, spiega il professore di sociologia Kehinde Andrews. “La disuguaglianza tra gli uomini non è un caso. Il progresso dell’occidente non sarebbe stato possibile senza la schiavitù, il genocidio e il colonialismo”.

Kehinde Andrews è professore di sociologia all’università di Birmingham. È esperto di razzismo. Ha scritto Resisting racism: race, inequality and the black supplementary school movement. Su Twitter è @kehinde_andrews