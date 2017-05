Il mondo della cultura è ancora controllato da uomini bianchi

“Cosa hanno in comune Beyoncé, Viola Davis e Naomi Campbell? Sono donne nere che hanno raggiunto grandi traguardi in un contesto dominato da uomini bianchi”, dice la scrittrice Hanna Yusuf. “Ma se per valutare il loro successo considerassimo i premi e le recensioni a cinque stelle, ci accorgeremmo che le donne nere non possono ancora superare un certo limite”.

Hanna Yusuf è una scrittrice che vive a Londra esperta di femminismo, dialogo interreligioso e identità dei musulmani europei. Su Twitter è @han_ysf.