In Sardegna è nato Nois, il notiziario dei migranti

“È molto difficile qui e quando torniamo a casa non lo raccontiamo. Questo spinge i giovani a venire in Italia, ma qui non è il paradiso. Dobbiamo cambiare atteggiamento e raccontare la realtà a chi decide di partire”, dice lo scrittore senegalese Kilap Gueye, reporter del Nois project.

Nois project è un notiziario web realizzato da e per i migranti, ideato da Sardegna teatro e dal canale online Eja tv. Il programma di informazione è nato a Cagliari e diffonde notizie utili per la formazione e l’integrazione dei migranti, raccontando le difficoltà dell’emigrazione attraverso la voce dei protagonisti. Nel 2016 sono approdati in Sardegna più di novemila migranti. Il video della Thomson Reuters Foundation.