C’è un motivo se molti poveri sono sovrappeso

“Spesso pensiamo che le persone grasse siano anche benestanti”, dice la scrittrice Kathleen Kerridge, rispondendo alle critiche e agli insulti ricevuti per aver parlato delle proprie difficoltà economiche in un video del Guardian. “Ma non è vero. Se sei in bolletta e non sai cucinare, il cibo che puoi permetterti è grasso e poco sano. Per questo spesso sono le persone povere a essere sovrappeso”.

Kathleen Kerridge è autrice di romanzi fantasy Lgbt. Il suo ultimo libro è Finding a tomorrow. Su Twitter è @K_Kerridge