Donald Trump ha da pochi mesi cominciato il mandato presidenziale ed è già al centro di scandali e polemiche, al punto che i suoi avversari sperano di costringerlo ad abbandonare la Casa Bianca. Ma come funziona negli Stati Uniti la procedura di impeachment? E cosa rischia davvero Trump? Il video del Guardian.

Su Internazionale in edicola oggi un’inchiesta del New Yorker su Donald Trump e come si licenzia un presidente.