La crisi senza fine della Repubblica Centrafricana

Da anni nella Repubblica Centrafricana si vive tra conflitti e instabilità. È uno dei paesi più poveri del mondo: due milioni di persone sopravvivono grazie agli aiuti umanitari e un milione di centrafricani sono fuggiti in Camerun, nella Repubblica Democratica del Congo e in Ciad.

Diverse milizie sono in guerra tra loro e si contendono la terra e le risorse del paese, come l’oro e i diamanti. Dallo scorso 9 maggio ci sono state nuove violenze nella zona di Bangassou, nel sud del paese, che hanno coinvolto i gruppi anti-balaka (a maggioranza cristiana, nati in funzione di autodifesa durante la guerra civile) e i caschi blu dell’Onu. Migliaia di civili sono fuggiti verso la Repubblica Democratica del Congo.

Il video della Thomson Reuters Foundation.