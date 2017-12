“La maggior parte delle persone pensa che le monache debbano stare sedute a pregare, senza fare nulla per migliorare la condizione delle donne. Noi parliamo con i fatti”, racconta Jigme Wangchuck Lhamo, monaca e insegnate di kung fu.

Dieci anni fa le monache buddiste dell’ordine Drukpa hanno cominciato a studiare il kung fu. Oggi viaggiano in India e in Nepal per insegnare alle donne l’autodifesa.

Il video della Thomson Reuters Foundation.