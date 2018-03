Anatomia di una canzone: Bianca, degli Afterhours

“È uno dei brani che non mi sono mai stancato di suonare” dice Manuel Agnelli degli Afterhours, l’autore della canzone Bianca. “L’arrangiamento originale aveva degli elementi di elettronica, mentre quello nuovo è più fresco e scarno”.

Il brano Bianca, registrato insieme a Carmen Consoli, è contenuto nell’antologia Foto di pura gioia, pubblicata a novembre 2017. Gli Afterhours festeggeranno i loro trent’anni di carriera il 10 aprile con un concerto speciale al Mediolanum Forum di Assago.

Dal 22 febbraio 2018 su Rai 3 va in onda Ossigeno, una trasmissione musicale condotta da Manuel Agnelli. Tra gli ospiti della trasmissione finora ci sono stati Ben Harper, Joan As Police Woman, Claudio Santamaria e Ghemon. La prossima puntata di Ossigeno andrà in onda l’8 marzo.

Manuel Agnelli è un musicista italiano di origini milanesi. Gli ultimi dischi pubblicati dagli Afterhours sono Folfiri o Folfox (2016), Padania (2012) e I milanesi ammazzano il sabato (2008).