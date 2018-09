I giovani tunisini tornano in Italia dopo il rimpatrio

Ogni settimana dall’Italia partono due voli per rimpatriare i migranti tunisini che non hanno il permesso di soggiorno. Poco tempo dopo molti di loro si rimettono in viaggio verso l’Europa, nella speranza di trovare un lavoro e aiutare le famiglie. I giovani tunisini sono disposti ad attraversare di nuovo il Mediterraneo, anche se la chiusura delle frontiere ha creato nuove rotte sempre più pericolose. Nel 2017 oltre tremila persone sono morte in mare durante la traversata.

Il video di David Leone Suber, Hannah Kirmes-Daly e Leonard Ermel. L’animazione, realizzata dal collettivo Brush&Bow, è basata su una ricerca di David Leone Suber condotta per la fondazione Rosa Luxemburg.