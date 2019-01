Il viaggio illustrato di Emiliano Ponzi

“Nel mio libro ho illustrato il processo creativo del designer italiano che ha realizzato la mappa della metropolitana di New York”, dice Emiliano Ponzi, intervistato al festival di Internazionale a Ferrara. “La cosa più difficile è stata passare dal caos all’ordine, dare un ordine a questa grande quantità di informazioni”, aggiunge.

Emiliano Ponzi è un illustratore italiano. Ha pubblicato i suoi lavori sul New York Times, Le Monde, Time, The Economist, United Airlines, La Repubblica, Feltrinelli, Triennale Design Museum e Internazionale. Il suo ultimo libro è La grande mappa della metropolitana di New York (Fatatrac Moma 2018).