Il lato oscuro della Silicon valley

“Le idee della controcultura hanno avuto una grande influenza sulla Silicon valley, soprattutto nei primi anni. Questo però ha favorito un modello imprenditoriale

che ha generato enormi profitti”, dicono Ben Tarnoff e Moira Weigel, intervistati al festival di Internazionale a Ferrara. “La realtà è che oggi la Silicon valley è dominata da un gruppo ristretto di grandi aziende ed è un settore ben integrato nel sistema capitalistico”, con una struttura imprenditoriale tradizionale e senza velleità di riformare il sistema.

Ben Tarnoff e Moira Weigel sono due scrittori e giornalisti statunitensi, fondatori della rivista di tecnologia Logic. Tarnoff ha scritto The Bohemians: Mark Twain and the San Francisco Writers Who Reinvented American Literature (Penguin 2015) e Weigel ha pubblicato Labor of Love: The Invention of Dating (Ferrar Straus & Giroux 2016).