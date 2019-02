Sette modi per amare davvero

“Anche se viviamo in una società immersa nel romanticismo, abbiamo seri problemi a capire i sentimenti”, dice nel video Alain de Botton. “Abbiamo grandi ideali e parliamo di concetti come la giustizia, l’uguaglianza e i diritti. Ma nello spazio pubblico siamo senza amore”.

Alain de Botton è uno scrittore, filosofo e conduttore televisivo. Ha fondato The school of life. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è Il corso dell’amore. Guarda gli altri video della serie School of life.