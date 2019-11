Internazionale Kids, un nuovo giornale per piccoli lettori

“Abbiamo deciso di replicare la struttura del settimanale per raccontare ai più piccoli cosa succede nel resto del mondo in modo semplice, chiaro e diretto”, dice nel video Martina Recchiuti, presentando il mensile per bambine e bambini Internazionale Kids, che cura insieme ad Alberto Emiletti. “È un giornale che può essere letto in modo molto diverso da altri tipi di letture che si possono fare sul telefono o sul tablet”.

Il secondo Internazionale Kids è già in edicola. Ogni mese articoli, giochi e fumetti dai giornali di tutto il mondo per bambine e bambini. In questo numero: il tunnel dei pipistrelli, adrenalina da arrampicata, Hong Kong contro Pechino, consigli per salvare il pianeta, il treno dei misteri, soldi invisibili e molto altro.

