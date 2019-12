In Somaliland la crisi climatica è già una realtà

“Quello che sta accadendo in Somaliland oggi, in futuro accadrà altrove”, dice nel video Shukri Ismail Bandare, ministra dell’ambiente e dello sviluppo rurale. “Se non lavoriamo tutti insieme per risolvere i problemi dell’ambiente, non lasceremo niente alle prossime generazioni”.

Negli ultimi decenni il Somaliland è stato colpito da frequenti periodi siccità, che hanno reso il terreno sempre più arido e privo di vegetazione, costringendo gli allevatori di bestiame delle zone rurali a emigrare verso le città. I centri urbani si sono riempiti di giovani che non riescono a trovare un lavoro. La crisi in Somaliland anticipa quello che potrebbe accadere entro il 2050 in altre zone del mondo.

Il Somaliland si è autoproclamato indipendente dalla Somalia nel 1991, ma per la comunità internazionale non è uno stato bensì una regione autonoma, soggetta al governo federale di Mogadiscio.

Il video della Thomson Reuters Foundation.