Perché raccontare l’attualità ai bambini

“Abbiamo creato Le p’tit Libé quattro anni fa, a Libération, per spiegare l’attualità ai più piccoli.”, dice nel video Cécile Bourgneuf, tra le fondatrici del settimanale online per bambini del quotidiano francese, intervistata al festival di Internazionale a Ferrara. “Se i bambini hanno sentito parlare di un argomento alla radio, in tv o anche durante la ricreazione noi abbiamo il dovere di spiegarlo, per fargli capire di cosa si tratta”.

Cécile Bourgneuf è una giornalista francese e lavora per il quotidiano Libération. Nel 2015, insieme a Elsa Maudet e Emilie Coquard, ha fondato Le p’tit Libé, un settimanale online di informazione per bambine e bambini.

Dallo scorso ottobre Internazionale pubblica Internazionale Kids, un mensile per bambine e bambini. Raccoglie giochi, articoli e fumetti dai giornali di tutto il mondo per lettori dai 7 ai 13 anni. Il nuovo numero è uscito il 20 dicembre. Per abbonarsi: internazionale.it/kids