“Quando vediamo al cinema la trasposizione del nostro personaggio preferito, di solito rimaniamo perplessi, perché spesso chi lo interpreta non corrisponde all’idea che ci eravamo fatti”, spiega nel video Alain de Botton. “Lo stesso può accadere davanti allo specchio quando ci accorgiamo che i nostri lineamenti non rispecchiano la nostra identità”. Per accettare meglio noi stessi dobbiamo quindi liberarci dalle definizioni e far emergere le nostre tante sfaccettature. Un atteggiamento utile anche per cominciare a guardare gli altri con occhi diversi.

Alain de Botton è uno scrittore, filosofo e conduttore televisivo. Ha fondato The school of life. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è Il corso dell’amore. Guarda gli altri video della serie School of life.