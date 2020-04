“Per scrivere La peste, nel 1947, Albert Camus si era immerso nella storia delle pestilenze”, spiega nel video il filosofo Alain de Botton, per raccontare la condizione umana. “Lo scrittore francese aveva capito che quando si parla di morte non c’è via d’uscita dalla nostra fragilità e che la sofferenza è distribuita in modo del tutto casuale”. Ma questa rivelazione non deve portarci alla disperazione, ma a essere migliori e a lavorare con dignità per migliorare le sofferenze di tutti.

Alain de Botton è uno scrittore, filosofo e conduttore televisivo. Ha fondato The school of life. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è Il corso dell’amore. Guarda gli altri video della serie School of life.