“È il momento di una resa dei conti nel mondo dell’informazione”, dice nel video Danielle C. Belton, direttrice della rivista afroamericana The Root. “La maggior parte dei giornalisti non parla dei problemi della comunità nera, se ne occupano solo se c’è una protesta o un fatto grave”.

Da quando le testate giornalistiche hanno dovuto raccontare gli abusi della polizia e le ultime proteste contro il razzismo, nate dopo la morte di George Floyd, molti dubbi sono sorti sul modo in cui i giornali e le reti televisive trattano questo tipo di argomenti. Negli Stati Uniti il 77 per cento dei giornalisti è bianco. Come possono redazioni così poco diversificate raccontare in modo imparziale le storie di comunità diverse?

Il video della Thomson Reuters Foundation.