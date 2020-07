“Tornare qui mi provoca una grande nostalgia. Sono i luoghi che ho fotografato quando prestavo servizio in Vietnam durante la guerra”, dice nel video Michael Burr, ex militare statunitense. “Le cose sono cambiate molto in questi cinquant’anni”.

Il 30 aprile del 1975 finiva la guerra del Vietnam. Quarantacinque anni dopo Michael Burr, aviere dell’aeronautica statunitense che nel 1969 era a Saigon per insegnare inglese ai militari delle forze aeree sudvietnamite, è tornato nella città, rinominata Ho Chi Minh dopo la fine del conflitto. Il veterano ha visitato i quartieri dove aveva vissuto e mostrato alla gente del posto le oltre mille foto scattate durante la guerra.

Il video del South China Morning Post.