“In questa scena ci troviamo a Napoli in un negozio di un barbiere nigeriano”, dice nel video Luca Ciriello, regista di L’Armée rouge. “È un momento fondamentale perché il protagonista del documentario sta scegliendo il look per la sua serata”.

Il film è ambientato nella periferia est di Napoli e racconta la storia di Idrissa Koné, in arte Birco Clinton, che vive in un container di amianto e ha un sogno: diventare il re del coupé décalé, genere musicale della Costa D’Avorio nato a Parigi nel 2000. Il documentario si può vedere qui fino al 26 novembre.

Luca Ciriello è un regista e videomaker napoletano. L’Armée rouge è il primo lungometraggio che ha diretto.