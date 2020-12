“In questa scena rivedo me da piccolo, i moschettieri erano davvero i miei eroi”, dice nel video Giovanni Veronesi, regista di Tutti per 1 - 1 per tutti. “Il bambino guarda i moschettieri e gli spiega perché li ha chiamati: credo sia giusto che i bambini sognino di poter parlare con i propri eroi”.

Il film è il sequel di Moschettieri del re - La penultima missione (2018) e vede D’Artagnan (interpretato da Pierfrancesco Favino), Portos (Valerio Mastandrea) e Athos (Rocco Papaleo) alle prese con una nuova missione segreta, assegnatagli dalla regina Anna d’Austria (Margherita Buy). Guidati da Tomtom (Giulia Michelini), una stravagante veggente, i moschettieri intraprendono un viaggio strampalato, tra duelli e incontri fantastici, e si trovano di fronte a un bivio: scegliere se rimanere fedeli alla corona o all’amicizia. Tutti per 1 - 1 per tutti uscirà il 25 dicembre su Sky.

Giovanni Veronesi è uno sceneggiatore e regista italiano. Gli ultimi film che ha diretto sono Moschettieri del re - La penultima missione (2018) e Non è un paese per giovani (2017).